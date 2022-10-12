Готовность корпуса нижегородской «Школы 800» в Верхних Печерах превысила 98%

На объекте задействовано более ста человек. ФОТО: сайт «Школы 800».

Строительство корпусов новой «Школы 800» продолжается в Нижнем Новгороде. Как сообщили в ООО «ПКК «Просвещение», по состоянию на конец сентября текущего года готовность здания в Верхних Печерах составляет более 98%.

- Также подрядчики занимаются благоустройством территории, где созданы освещение, спортплощадка, завершается создание дорог, малых архитектурных форм, ограждения. Сейчас на строительном объекте задействовано более ста человек, - сообщили в организации.

К слову, состояние других корпусов школв также известно. Так, здание в Автозаводском районе готово уже на 86%, а корпус в Сормове — на 68%. Строительство обоих объектов хотят завершить в 2023 году.

- Сроки строительства объектов определяются в концессионном соглашении с учетом действия режимов особых и чрезвычайных обстоятельств, влияющих на возможность реализации строительства, - добавили в «Просвещении».

Так, например, на территории корпуса дополнительного образования на Бору обнаружены объекты археологического наследия. В связи с этим работы на объекте приостановлены. Специалисты вносят корректировки в проектно-сметную документацию.

Напомним, корпус школы в Верхних Печерах планировали открыть еще в 2021, но сроки постоянно менялись, как и директора школы. Позднее стало известно, что школу сдадут в 2022 году — правительство региона обеспечило финансирование проекта в полном объеме и начало вести претензионную работу с концессионером.

Назывались даже конкретные сроки открытия новой школы в Верхних Печерах — 1 сентября 2022 года.

Однако в начале сентября из регионального Минобра поступила информация, что и в этом году не откроется ни один из корпусов «Школы 800».

- Реальный темп строительных работ не дает оснований рассчитывать на открытие корпусов «Школы 800» в текущем году — прокомментировали в министерстве.