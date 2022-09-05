Корпуса нижегородской «Школы 800» не будут открыты в 2022 году ФОТО: сайт «Школы 800»

Ни один из корпусов «Школы 800» не откроется в текущем 2022 году. Об этом сообщают представители Министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области в сообществе ВКонтакте.

По данным Министерства образования, правительство области контролирует процесс строительства корпусов.

– Реальный темп строительных работ не дает оснований рассчитывать на открытие корпусов «Школы 800» в текущем году, – ответили в комментариях сообщества представители министерства.

Ранее сообщалось, что учебный корпус «Школы 800» в микрорайоне Верхние Печёры планируется сдать в эксплуатацию в 2022 году.

Сроки для сдачи зданий в эксплуатацию, за которые отвечает концессионер, закончены. Правительство проводит претензионную работу по этому факту.