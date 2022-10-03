Нижегородские перевозчики до конца недели могут предложить свои корректировки расписания

Нижегородский Минтранс до конца недели ждет предложения от перевозчиков о корректировке расписания в час пик и по вечерам. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Нижегородский Минтранс и ГКУ НО «Центр развития транспортных систем» до конца недели ждут предложения от перевозчиков о корректировке расписания в час пик и в вечернее время. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Перевозчики должны позаботиться о том, чтобы все транспортные средства отображались в навигационной системе. Также в часы пик на маршрутах должно работать максимальное количество транспорта.

- Кроме того, необходимо полностью решить проблему с голосовым объявлением остановок внутри салонов. Времени для всего этого было дано достаточно. У нас нет желания досрочно лишать перевозчиков свидетельств по работе на маршрутах, - сообщил директор ГКУ НО «Центр развития транспортных систем» Артем Бафанов.

Напомним, что в Нижнем Новгороде с 23 августа работает новая транспортная схема, призванная сделать общественный транспорт более быстрым, комфортным и удобным для пассажиров. Главными проблемами транспортной системы Нижнего Новгорода назывались задублированность маршрутов и большая протяженность некоторых из них. Первая приводит к тому, что водители устраивают гонки на дорогах, а вторая делает практически невозможным соблюдение графика движения. Именно эти две проблемы и постарались решить разработчики новой схемы.

Ранее мы писали, что работа маршрутки Т-40 продлена в Нижнем Новгороде до 23:00. Это сделано для улучшения обслуживания пассажиров в вечернее время.

Ещё планируется продлить маршрут Т-24 в Нижнем Новгороде. Маршрутка будет ходить от ЗКПД- 4 по улице Зайцева до магазина «Горьковские товары».

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