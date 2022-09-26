Маршрут Т-24 продлят до магазина «Горьковские товары» в Нижнем Новгороде

Администрация оборудует дополнительные остановки. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Маршрут Т-24 продлят в Нижнем Новгороде. Маршрутка будет ходить от ЗКПД- 4 по улице Зайцева до магазина «Горьковские товары». Нововведение планируется реализовать до конца текущего года. Об этом сообщается в группе «Новая маршрутная сеть Нижегородской агломерации» во Вконтакте.

- Продление маршрута согласовано с перевозчиком. Это необходимо для того, чтобы обеспечить и улучшить транспортное обслуживание детского реабилитационного центра, - рассказал заместитель директора ГКУ НО "Центр развития транспортных систем» Дмитрий Рябушев.

Известно, что городская администрация в скором времени оборудует там дополнительные остановки. В результате всех этих действий пеший путь до входа в реабилитационный центр составит порядка 200 метров.

Напомним, ранее мы писали, что работа маршрутки Т-40 продлена в Нижнем Новгороде до 23:00. Это сделано для улучшения обслуживания пассажиров в вечернее время.

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