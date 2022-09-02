Ожидание и реальность: что удивило нижегородцев в первую неделю работы новой транспортной схемы

Новая транспортная схема начала работать в Нижнем Новгороде 23 августа. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

В Нижнем Новгороде с 23 августа работает новая транспортная схема, призванная сделать общественный транспорт более быстрым, комфортным и удобным для пассажиров. Главными проблемами транспортной системы Нижнего Новгорода назывались задублированность маршрутов и большая протяженность некоторых из них. Первая приводит к тому, что водители устраивают гонки на дорогах, а вторая делает практически невозможным соблюдение графика движения. Именно эти две проблемы и постарались решить разработчики новой схемы. Спустя полторы недели «Комсомолка» решила подвести первые итоги работы новой транспортной схемы и выяснить, стал ли лучше ходить транспорт в Нижнем Новгороде, с какими проблемами столкнулись пассажиры и выполнили ли разработчики обещанное.

Долгое время ожидания

Одной из самых больших проблем, на которую в эти полторы недели чаще всего жаловались нижегородцы, стал большой интервал между автобусами: часто на табло «умных» остановок можно увидеть время ожидания и час, и полтора, и даже два часа. Особенно плохо транспорт ходит вечером: после 19-20 часов в Нижнем Новгороде по-прежнему добраться куда-то - целая проблема.

- Обещали интервалы автобусов сократить!!! А на деле увеличили в 5 раз! Ждали 10 и 95 в Сормове 50 минут - так и не уехали. Такого ужаса не было даже в 90-е, - негодует нижегородка Екатерина Е.

Время ожидания автобусов на одной из "умных" остановок. Фото: Инна Лебедева

Представители Новой маршрутной сети Нижегородской агломерации признают наличие этой проблемы и объясняют ее нехваткой водителей, вследствие чего на линии выходят меньше автобусов, чем требуется. На сегодняшний день «Нижегородпассажиравтотрансу» не хватает 553 водителя, «Нижегородэлектротрансу» - более 200.

- Для решения данной проблемы планируется привлечь иногородних водителей для работы вахтовым методом. Для их размещения Правительство региона приобрело гостиницу на улице Безводной около аэропорта. ГП НО «Нижегородпассажиравтотранс» уже ведет переговоры с потенциальными водителями. Также рассматривается вопрос повышения зарплаты водителям автобусов и электротранспорта, - заверили разработчики схемы.

Автобусы не отображаются на картах и остановках

Вторая проблема частично объясняет предыдущую. В последнее время нижегородцы привыкли планировать свои поездки по городу с помощью «Яндекс. Карт» и приложений, где в режиме реального времени отображается общественный транспорт. Подобное удобство есть и на «умных» остановках, которые показывают время ожидания того или иного маршрута. И сейчас, с началом тестирования новой транспортной схемы, многие автобусы и маршрутки просто не отображаются ни в каких системах.

Как поясняют специалисты, транспортные средства могут не отображаться в системе «Эра - Глонасс» по двум причинам: в автобусах не установлено необходимое оборудование или не отлажена его работа или же водители сознательно используют так называемые глушилки, которые блокируют передачу данных, что якобы помогает бороться с конкурентами.

- В настоящее время проводится работа по устранению причин некорректного отображения времени прогноза прибытия общественного транспорта на табло умных остановок. Отсутствие транспортных средств в системе «Эра-Глонасс», а, следовательно, на «умных» остановках и картах является грубым нарушением. Для перевозчиков это может обернуться серьезным штрафом или даже прекращением деятельности на маршрутах Нижнего Новгорода, - отметили в «Центре развития транспортных систем».

Проездные в маршрутках

Пожалуй, главным качественным изменением в сфере нижегородского транспорта стало то, что в маршрутках заработали все виды проездных и бесплатная пересадка. Например, при тарифе «60 минут» можно сделать неограниченное число пересадок, заплатив всего 30 рублей. Главное условие – уложиться в 1 час. Теперь это работает не только на социальном транспорте, но и в маршрутках. В первые дни работы новой транспортной схемы случались жалобы на то, что в некоторых маршрутках по-прежнему списывают деньги при пересадке, хотя должны выбивать чек с нулевой стоимостью. Связано это с тем, что некоторые перевозчики не обновили терминал. Проблемы списания лишних денег у пассажиров решались в частном порядке: «Ситикард» оперативно возвращал деньги всем обратившимся. Сейчас, спустя полторы недели, подобных жалоб почти нет.

Кстати, с 1 сентября для держателей карты «Мир» проезд в общественном транспорте Нижнего Новгорода будет стоить на 8 рублей дешевле при оплате с мобильного телефона. Для того, чтобы оплачивать проезд со скидкой, необходимо иметь карту платежной системы «Мир» и телефон с операционной системой Android и с поддержкой NFC-функции, то есть с возможностью бесконтактной оплаты. Карту «Мир» необходимо загрузить в один мобильных платежных сервисов - Mir Pay или Samsung Pay.

Сокращение маршрутов и пересадки

На первом этапе внедрения новой транспортной схемы ряд маршрутов был изменен или сокращен, что вызвало шквал критики со стороны нижегородцев. Жители Автозавода жалуются на сокращение маршрута А-85: теперь он ходит только до Мызы и не делает крюк по улице Строкина во II Соцгороде. Разработчики объяснили это необходимостью снижения задублированности и разгрузки дорог, а также тем, что автобус якобы не был востребован у пассажиров, и до конечной доезжало совсем мало людей. Впрочем, пассажиры, которые ежедневно ездят на нем, не согласны с этим.

Как может быть А-85 не востребован? Он всегда востребован, на нём всегда полно народу ездит. Что за дискриминация такая? Почему с Соцгорода маршрут Т-83 оставили без изменений до Афонино, а А-85 сократили? [Жителям] Мончегории и Лескова предлагают с 2-3 пересадками до Верхних Печер скакать? – спрашивает Мария Р.

Несмотря на большое количество просьб вернуть автобусу А-85 полноценный маршрут, разработчики новой транспортной схемы отвечают, что «необходимости в корректировке схемы движения маршрута № А-85 на сегодняшний день нет, так как новая маршрутная сеть является результатом серьезной научно-исследовательской работы и расчетов по транспортной модели. Схема маршрутов городского пассажирского транспорта даже теоретически не может обеспечить весь спектр беспересадочных связей по желанию конкретного пассажира. В крупных городах в рамках социального стандарта транспортного обслуживания допускается 1-2 пересадки».

Многие жители густонаселенной Мещеры тоже недовольны транспортным сообщением с центром города, куда ежедневно приходится ездить на работу. Без пересадок там ходит один-единственный Т-70.

- Пожалуйста решите вопрос с транспортом со стороны Варварской и пл. Минина до мкр. Мещерское озеро через Стрелку и Седьмое небо. Это очень востребованное направление, страдает весь микрорайон. Туда всегда транспорт едет переполненный. Только не предлагайте нам ездить с кучей пересадок, например до метро и от метро. Я пробовала: путь удлиняется до 1,5 часов, так можно и пешком ходить. А ехать напрямую 30 минут. – написала Ольга Т.

В ответ нижегородке, однако, предложили добираться с площади Минина на автобусах А-40, А-68, А-1, А-4, Т-97 до станции метро Горьковская, а далее воспользоваться метрополитеном.

Жители Сормовского района в свою очередь жалуются на сокращение маршрута автобуса А-3, который стал ходить не от ЗКПД-4, а от Красного Сормова.

- Зачем? На Культурку от станции Починки доехать не на чем. А там районная коррекционная школа. Мало того, что дети теряют льготы на проезд, так как придётся пересаживаться в центре Сормова, так ещё и надо учитывать, что туда едут дети с проблемами по здоровью, дети – инвалиды, и они элементарно могут растеряться на огромной пересадочной остановке и сесть не на тот маршрут, – написала Марина Л.

Как отмечают в Центре развития транспортных систем, проект маршрутной сети на данный момент еще дорабатывается, изменения вводятся поэтапно и работают в тестовом режиме.

- Предложения и замечания граждан постоянно анализируются через математическую модель новой маршрутной сети. Даже после ее введения, если где-то возникнут неудобства, то будут вноситься коррективы, - уверяют разработчики.

Для того, чтобы дать предложение, замечание о новой маршрутной сети, Вы можете позвонить с 06.00 до 22.00 на в колл-центра по телефону 8(831) 422-28-25 или обратиться через форму обратной связи Портала интерактивной карты новой маршрутной сети нижегородской агломерации. Также ответы на вопросы можно получить в группе Новая маршрутная сеть Нижегородской агломерации ВКонтакте.