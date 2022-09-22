Маршрутка Т-40 будет ходить до 23:00 в Нижнем Новгороде

Работа маршрута продлена до 23:00. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Работа маршрутки Т-40 продлена в Нижнем Новгороде до 23:00. Это сделано для улучшения обслуживания пассажиров в вечернее время. Об этом сообщается в группе «Новая маршрутная сеть Нижегородской агломерации» во Вконтакте.

- В соответствии с требованием центра развития транспортных систем частным перевозчиком уже пересмотрено расписание, - уточнил начальник отдела контроля пассажирских перевозок ГКУ НО «ЦРТС» Артак Авагян.

Также мужчина сообщил, что свое расписание в ночное время пересматривают перевозчики, работающие на маршрутах Т-18 и Т-24.

Кроме того, утром 22 сентября был зафиксирован недовыпуск автобусов на маршрутах Т-57 и Т-59. Эта ситуация была взята под особый контроль.

Напомним, ранее мы писали, что четыре маршрута общественного транспорта не отображаются на «умных остановках» в Нижнем Новгороде. Речь идет об автобусах А-36 и А-47, а также маршрутках Т-74 и Т-91.

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