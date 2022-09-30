Движение ограничат на участке улицы Трудовой в Нижнем Новгороде до 16 октября

В Нижнем Новгороде временно ограничено движение транспорта на участке улицы Трудовой. Фото: ЦОДД.

Движение транспорта будет временно приостановлено на участке улицы Трудовой в Нижнем Новгороде. Речь идёт об участке дороги между домом №93А и №77Б. Проезд будет закрыт до 23:59 16 октября

Известно, что участок дороги будет закрыт из-за проведения ремонтно-восстановительных работ на инженерных сетях.

- Объезд зоны перекрытия будет организован по улицам Ковалихинской, Провиантской и Максима Горького, - рассказали в департаменте транспорта и дорожного хозяйства городской администрации.

На подъездах будут установлены временные дорожные знаки, запрещающие движение транспорта. Автомобилистов просят быть внимательными, заранее продумывать свой маршрут, а также следовать указаниям дорожных знаков.

Напомним, что с 23 сентября и по 30 ноября движение автомобилей запретят от деревни Кузнечиха к ТИЗ «Покровская» до улицы Грушевая в Нижнем Новгороде.

А с 13 октября запрет на остановку и стоянку личных автомобилей будет введен на участке улицы Невзоровых в Нижнем Новгороде.

Также движение на участке улицы Верхне-Печерской ограничат в Нижнем Новгороде до 1 ноября.

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