Парковку запретят на участке улицы Невзоровых в Нижнем Новгороде с 13 октября

Изменения необходимы для обеспечения беспрепятственного встречного проезда транспорта. Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Запрет на остановку и стоянку личных автомобилей будет введен на участке улицы Невзоровых в Нижнем Новгороде с 13 октября. Речь идет о дороге напротив дома №6. Об этом сообщает департамент транспорта и дорожного хозяйства городской администрации.

Такое решение позволит обеспечить беспрепятственный проезд встречных машин.

- Автомобили, припаркованные в зоне действия запрещающих знаков, будут перемещены на охраняемую стоянку, - уточнили в ведомстве.

Автомобилистам рекомендуется заранее ознакомиться с условиями парковки на данном участке и следовать указаниям дорожных знаков.

Напомним, что сегодня, 22 сентября, перекрыты дороги в районе площади Народного Единства перекроют в Нижнем Новгороде.

Также 195 участков дорог, ведущих к деревням и селам Нижегородской области, было отремонтировано с 2019 года по сентябрь 2022 года. В порядок было приведено почти 732 километра. Работы проводились в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

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