Движение на участке улицы Верхне-Печерской ограничат в Нижнем Новгороде до 1 ноября

В Нижнем Новгороде временно приостановлено движение транспорта на участке улицы Верхне-Печерской. Фото: ЦОДД.

Движение транспорта на участке улицы Верхне-Печёрской временно запретят в Нижнем Новгороде. Ограничение будет действовать до 23:59 1 ноября 2022 года. Закрыт будет участок дороги от дома №7 до улицы Богдановича. Об этом сообщает департамент транспорта и дорожного хозяйства городской администрации.

На подъездах будут установлены временные дорожные знаки, запрещающие движение транспорта. Машины пустят в объезд по прилегающим улицам.

Ко всему прочему, изменится движение общественного транспорта. Так, автобус А-52 и маршрутки Т-18, Т-57, Т-74, Т-93, Т-97 будут ходить по улице Касьянова, Казанскому шоссе, улице Богдановича до остановки «5 микрорайон Верхние Печёры». А автобус А-61 пустят по улице Касьянова, Казанскому шоссе.

Автомобилистов просят быть внимательными, заранее продумывать свой маршрут, а также следовать указаниям дорожных знаков.

Напомним, что с 23 сентября и по 30 ноября движение автомобилей запретят от деревни Кузнечиха к ТИЗ «Покровская» до улицы Грушевая в Нижнем Новгороде.

А с 13 октября запрет на остановку и стоянку личных автомобилей будет введен на участке улицы Невзоровых в Нижнем Новгороде.

Также 195 участков дорог, ведущих к деревням и селам Нижегородской области, было отремонтировано с 2019 года по сентябрь 2022 года. В порядок было приведено почти 732 километра. Работы проводились в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

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