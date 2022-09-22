Движение запретят от деревни Кузнечиха до улицы Грушевая в Нижнем Новгороде с 23 сентября и до 30 ноября

Движение транспорта будет временно приостановлено. Фото: Пресс-служба городской администрации.

Движение автомобилей запретят от деревни Кузнечиха к ТИЗ «Покровская» до улицы Грушевая в Нижнем Новгороде. Ограничения будут действовать в период с 23:59 23 сентября до 23:59 30 ноября. Об этом сообщает департамент транспорта и дорожного хозяйства городской администрации.

Известно, что дорогу перекроют из-за строительно-монтажных работ.

- На подъездах к зоне проведения мероприятия установят предупреждающие аншлаги и запрещающие движение дорожные знаки, - сообщает ведомство.

Автомобилистов просят быть внимательными, заранее продумывать свой маршрут, а также следовать указаниям дорожных знаков. Объезд организуют по прилегающим улицам.

Напомним, ранее мы писали, что запрет на остановку и стоянку личных автомобилей будет введен на участке улицы Невзоровых в Нижнем Новгороде с 13 октября. Речь идет о дороге напротив дома №6.

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