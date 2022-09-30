Движение ограничат на участке переулка Вахитова в Нижнем Новгороде с 3 по 20 октября

В Нижнем Новгороде будет временно приостановлено движение транспорта на участке переулка Вахитова. Фото: ЦОДД.

Движение транспорта на участке переулка Вахитова в Нижнем Новгороде будет временно прекращено. Ограничения будут действовать с 06:00 3 октября до 20:00 20 октября. Об этом сообщает городской департамент транспорта и дорожного хозяйства.

Транспорт не сможет проехать по дороге от дома №2/11 до дома №3.На данном участке также будут установлены временные дорожные знаки, запрещающие движение транспорта. Машины пустят в объезд по прилегающим улицам.

Нижегородским водителям, нужно быть предельно внимательными на дорогах и следовать указаниям установленных дорожных знаков.

Напомним, что с 23 сентября и по 30 ноября движение автомобилей запретят от деревни Кузнечиха к ТИЗ «Покровская» до улицы Грушевая в Нижнем Новгороде.

А с 13 октября запрет на остановку и стоянку личных автомобилей будет введен на участке улицы Невзоровых в Нижнем Новгороде.

Также движение на участке улицы Верхне-Печерской ограничат в Нижнем Новгороде до 1 ноября.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!