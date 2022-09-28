Нижегородские власти закупят дополнительную экипировку для мобилизованных. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Власти Нижегородской области закупят дополнительную экипировку и вещи первой необходимости для граждан, призванных на службу в рамках частичной мобилизации. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин в своем телеграм-канале.

- В рамках комиссии по мобилизации принял решение о дополнительном снабжении мобилизованных жителей Нижегородской области вещами первой необходимости. Акцент делаем на экипировке, важной для личного комфорта, - написал глава региона.

По его словам, в комплект, который будет предоставляться мобилизованным нижегородцам, войдет спальный мешок, пенки, тёплые вещи (шапки, перчатки, носки), сухпаек, аптечка и другие предметы первой необходимости. Также мобилизованны гражданам будет предоставлен телефон, соответствующий необходимым требованиям.

Частичная мобилизация была объявлена в России 21 сентября. Призыву подлежат граждане, находящиеся в резерве ВС РФ, приоритет отдается тем, кто имеет опыт боевых действий. По словам министра обороны Сергея Шойгу, призвать планируется 300 тысяч человек. Информация о том, сколько человек уже были мобилизованы в Нижегородской области, засекречена и составляет государственную тайну.