Детский сад на 220 мест на улице Генерала Зимина скоро откроют в Нижнем Новгороде

Фото: телеграм-канал Юрия Шалабаева

Детский сад, рассчитанный на 220 воспитанников, скоро откроется у дома №40 на улице Генерала Зимина в Нижнем Новгороде. Разрешение на ввод в эксплуатацию здания уже получено. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава города Юрий Шалабаев.

- В ближайшее время в садик пойдут дети, я знаю, как ждали этого родители Гордеевки, - уточнил мэр. - Там будут организованы и четыре ясельных группы для самых маленьких нижегородцев.

Известно, что детсад сделали просторным и современным, там есть все для комфортного нахождения детей. Так, внутри будет работать физкультурный и музыкальный залы, кабинеты логопеда и психолога.

Напомним, что в ближашие годы в Балахне хотят построить общеобразовательную школу на 1200 мест. В проект планируется вложить 2,4 млрд рублей, срок строительства составит 20 месяцев.

Также крупнейший в России образовательный центр «Школа 800» строят в Нижнем Новгорое. Он включает в себя три инновационных школы – они будут расположены в Верхних Печёрах, Сормовском и Автозаводском районах, а также центр дополнительного образования на Бору. Пока ни один из корпусов не сдан, а все силы подрядчика брошены на строительства здания в Верхних Печерах. Сроки его сдачи неоднократно переносились, и по последней информации главный корпус планируют ввести в эксплуатацию до конца 2022 года.

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