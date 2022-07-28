"Школа 800" не успеет открыться в Верхних Печёрах к 1 сентября

Главный корпус образовательного центра "Школа 800" в Верхних Печёрах не успеет открыться в Нижнем Новгороде к 1 сентября 2022 года. Об этом сообщила министр образования, науки и молодёжной политики Нижегородской области Ольга Петрова в интервью "Вести-Приволжье" вчера, 27 июля.

По словам министра, сдача объекта ожидалась в конце июня этого года, затем в конце июля, но теперь работы очевидно затронут и август. Также Ольга Петрова отметила, что после сдачи строительства главного корпуса "Школы 800" потребуются полтора-два месяца на запуск учебного процесса, в том числе на набор учеников, который не может начаться раньше ввода объекта в эксплуатацию.

Напомним, ранее мы рассказывали, что в "Школе 800" утвердили правила приёма учеников на 2022-2023 учебный год. Также замгубернатора, министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов подчеркнул, что образовательный центр – это не проект для избранных.