Школу на 1200 мест построят в Балахне за 2,4 млрд рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Общеобразовательную школу на 1200 мест планируется построить в Балахне в ближайшие годы. Соответствующая заявка на выделение земельного участка была одобрена в ходе заседания Совета по земельным и имущественным отношениям при правительстве Нижегородской области 29 сентября.

Площадь участка, на котором построят школу, составляет более 32 тысяч квадратных метров. Заявку на выделение земли подала нижегородская компания «Стройцентр». В проект планируется вложить 2,4 млрд рублей, срок строительства составит 20 месяцев.

Всего в ходе совета по земельным отношениям вчера было одобрено 10 заявок на общую сумму в 3,6 млрд рублей. Члены Совета поддержали промышленные, научные и социально важные инвестиционные проекты. Были одобрены заявки на выделения участков под строительство производственного комплекса автокомпонентов и научного центра в Автозаводском районе; здания для производства бетона в Арзамасе, бетонного узла и здания для хранения компонентов производства в Арзамасе, а также промышленного комплекса со складом и лабораторией для исследований биоразлагаемости полимеров в Дзержинске.

Подать заявку на совет по земельным и имущественным отношениям инвесторы могут через официальный сайт регионального минимущества – все требования к заявителю, самому инвестпроекту и оформлению документов прописаны на портале.