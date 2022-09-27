Строительство метро в Нижнем Новгороде идет по графику

Строительство новых станций метро в Нижнем Новгороде идет по запланированному графику. Работы находятся на личном контроле у губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, о чем он рассказал в своем телеграм-канале.

- Подрядчик планирует смонтировать сложнейшее оборудование и начать проходку до конца года, как и планировали, - сообщил чиновник. - Дал поручение профильным подразделениям правительства в максимально оперативном порядке доводить денежные средства до исполнителей. Там, где есть возможность идти с опережением графика, будем это делать.

Ранее сообщалось, что первая буровая машина уже появилась на строительной площадке новой станции метро на улице Горького. Она поможет в создании ограждающих конструкций котлована.

Также ещё 10,448 миллиарда рублей планируется направить на продление Автозаводской линии метро в Нижнем Новгороде до станции «Сенной». Это очередной транш инфраструктурного бюджетного кредита.

В общей сложности на развитие Нижегородского метро будет потрачено 56,5 миллиарда рублей. С вводом новых станций пассажиропоток будет увеличен на 50%.

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