Первая буровая машина появилась на стройплощадке новой станции метро в Нижнем Новгороде

Фото: Метро НН. Наше. Новое.

Первая буровая машина появилась на строительной площадке новой станции метро на улице Горького в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается в группе «Метро НН. Наше. Новое.» в социальной сети Вконтакте.

- С её помощью рабочие будут создавать ограждающие конструкции котлована, где в последствии пойдёт тоннелепроходческий щит, - сообщают представители.

На этом месте также практически завершены работы по переустройству сетей связи и по выносу канализации.

Напомним, ранее мы сообщали, что магазин на площади Сенной снесли из-за строительства метро. Также на площади Сенной снесли автостанцию. Новую автостанцию взамен снесённой построят на улице Богдановича.

Также из-за строительства метро были демонтированы 43 гаража и пять жилых и нежилых строений.

Станцию метро "Сенная" в Нижнем Новгороде планируют построить в 2025 году. Строительством займётся ГК "Моспроект-3", которая стала победителем аукциона. На время строительства метро и на площади Свободы, и на площади Сенной будут раскопаны котлованы. Места ведения работ огородили, а рядом организовали пути объезда.

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