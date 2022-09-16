195 участков дорог, ведущих к нижегородским селам и деревням, отремонтировали за четыре года

Дороги к населенным пунктам продолжают ремонтировать по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

195 участков дорог, ведущих к деревням и селам Нижегородской области, было отремонтировано с 2019 года по сентябрь 2022 года. В порядок было приведено почти 732 километра. Работы проводились в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Каждый год в регионе ремонтируют примерно 1 тысячу километров дорог. В первую очередь, внимание обращают на трассы с большой транспортной нагрузкой, в том числе с автобусным сообщением, с очагами аварийности. Не обделяют вниманием и дороги, ведущие к небольшим населенным пунктам. Так, например, подъезд к селу Староустье в Воскресенском районе отремонтировали по технологии холодного ресайклинга. Кроме нового асфальта также было выполнено укрепление обочин щебнем, поставлен новый остановочный павильон и сделан удобный заездной карман для автобусов.

- В план ремонта включаются дороги протяженностью от 500 метров до 20 километров. Особое внимание дорогам, где ходит общественный транспорт или школьные автобусы. Это не только комфорт, но и безопасность передвижения, - рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Напомним, что ремонт дороги стартовал на улице 50-летия Победы в Московсом районе. Эта дорога соединяет площадь Героев и Сормовское шоссе. Как рассказали «КП-Нижний Новгород» в МКУ «ГУММиД», ремонт этой дороги должен завершиться до 30 сентября.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!