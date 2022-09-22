Подрядчику, уложившему асфальт поверх брусчатки, не заплатят в Нижнем Новгороде

Брусчатку закатали в асфальт на Автозаводе. ФОТО: телеграм-канал "В Нижнем"

Подрядной организации, укладывающей асфальт поверх брусчатки в Нижнем Новгороде, не заплатят. Работы, выполненные с нарушением технологии, не будут приняты. Информацию об этом «Комсомолке» подтвердили в МКУ «ГУММиД».

Довольно необычный способ укладки нового дорожного покрытия в минувшие выходные засняли очевидцы. Рабочие, совсем не смущаясь, укладывали асфальт прямо на брусчатку на перекрёстке улицы Веденяпина и Южного шоссе в Автозаводском районе.

Напомним, 195 участков дорог, ведущих к деревням и селам Нижегородской области, было отремонтировано с 2019 года по сентябрь 2022 года. В порядок было приведено почти 732 километра. Работы проводились в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Также стало известно, что пешеходные переходы с проекционной подсветкой начали появляться на дорогах Нижнего Новгорода. Первые светящиеся «зебры» уже тестируются на двух участках дорог.

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