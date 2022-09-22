Пешеходные переходы с подсветкой появились в Нижнем Новгороде

Одна из подсветок появилась на площади Минина. Фото: тг-канал Юрия Шалабаева

Пешеходные переходы с проекционной подсветкой начали появляться на дорогах Нижнего Новгорода. Первые светящиеся «зебры» уже тестируются на двух участках дорог, рассказал глава города Юрий Шалабаев в своем телеграм-канале.

Два пилотных перехода – на бульваре Рокоссовского и на площади Минина в районе Алексеевской - оборудовали специальными устройствами, которые вечером и ночью с помощью проекции дублируют дорожную разметку.

- Подсветка включается вместе с наружным освещением города в соответствии с графиком, - пояснил мэр. - В будущем планируем расширить проект на улицах с высокой проходимостью.

Свет ярко обозначает зебру на дороге. Фото: тг-канал Юрия Шалабаева

Цель нововведения – сокращение числа дорожно-транспортных происшествий с наездом на пешеходов. Освещенная «зебра» сделает переход дороги более безопасным для людей, а водителям их будет лучше видно в темное время суток.

Отметим, что подобные переходы с подсветкой уже зарекомендовали себя в других российских городах. Светящиеся «зебры» можно увидеть в Самаре, Краснодаре, Ижевске, Калуге и других мегаполисах.

Ранее сообщалось о том, что в Нижнем Новгороде появился первый светофор, работающий от солнечной батареи – недавно он был установлен на набережной Гребного канала. Аккумулятор батареи светофора заряжается в светлое время суток, а при отсутствии заряда от солнечной панели может работать до семи дней.