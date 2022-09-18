Брусчатку закатали в асфальт на Автозаводе. ФОТО: телеграм-канал "В Нижнем"

Необычные дорожные работы сняли на днях нижегородцы в Автозаводском районе – там на улице Веденяпина закатали брусчатку в асфальт.

- Новые технологии на Веденяпина, - поделились снимками нижегородцы в телеграм-канале «В Нижнем». – Интересно, зачем брусчатку закатывать в асфальт?

Напомним, ранее мы писали, что 195 участков дорог, ведущих к деревням и селам Нижегородской области, было отремонтировано с 2019 года по сентябрь 2022 года. В порядок было приведено почти 732 километра. Работы проводились в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Каждый год в регионе ремонтируют примерно 1 тысячу километров дорог. В первую очередь, внимание обращают на трассы с большой транспортной нагрузкой, в том числе с автобусным сообщением, с очагами аварийности. Не обделяют вниманием и дороги, ведущие к небольшим населенным пунктам.