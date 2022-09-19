Нижегородского бизнесмена Михаила Иосилевича выпустили на свободу из колонии-поселения. Срок наказания по приговору Советского районного суда истёк 16 сентября. Информацию об этом «Комсомолке» подтвердили в пресс-службе областного суда.

- Отбывание лишения свободы на определенный срок прекращается в последний день срока наказания с учетом тех изменений, которые могут быть внесены в срок наказания в соответствии с законом, - уточнили в ведомстве.

Напомним, судебный процесс по делу бизнесмена Михаила Иосилевича начался в декабре 2021 года. Его обвиняли в сотрудничестве с "Открытой Россией"*, признанной нежелательной организацией на территории Российской Федерации.

25 мая 2022 года предприниматель выступил в Советском районном суде с последним словом. Мужчина заявил, что не понимает, почему прокурор просит ему 3-4 года лишения свободы. По мнению Иосилевича, за сотрудничество с нежелательной организацией он должен получить условный срок.

СПРАВКА:

Михаил Иосилевич – достаточно известный в Нижнем Новгороде бизнесмен. Шесть лет назад он открыл здесь Храм Летающего Макаронного Монстра (ХраЛММ) и даже официально зарегистрировал религиозную организацию в Министерстве юстиции. Летающий макаронный монстр – это пастафарианское божество, а само пастафарианство – пародийная религия, зародившаяся в США 14 лет назад. Сам Михаил Иосилевич называет себя вискарием ХраЛММа.

Поскольку традиционным головным убором пастафариан является дуршлаг, Михаил Иосилевич решил, что фото во всех его документах должны быть непременно в этом головном уборе. Начал с водительских прав и в 2019 году Нижегородская Госавтоинспекция не нашла повода отказать Иосилевичу в его требованиях.

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