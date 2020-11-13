Нижегородец судится за право сфотографироваться на паспорт в дуршлаге

Нижегородец судится за право быть в дуршлаге на фото загранпаспорта. Фото: страница Михаила Иосилевича в "Фейсбуке"

В Нижнем Новгороде на днях состоялся необычный судебный процесс: местный предприниматель судился за право сфотографироваться на заграничный паспорт с… дуршлагом на голове! Да-да, с обычным оранжевым дуршлагом, через который хозяйки на кухне откидывают макароны.

Михаил Иосилевич – достаточно известный в Нижнем Новгороде бизнесмен. Четыре года назад он открыл здесь Храм Летающего Макаронного Монстра (ХраЛММ) и даже официально зарегистрировал религиозную организацию в Министерстве юстиции. Летающий макаронный монстр – это пастафарианское божество, а само пастафарианство – пародийная религия, зародившаяся в США 14 лет назад. Сам Михаил Иосилевич называет себя вискарием ХраЛММа.

Поскольку традиционным головным убором пастафариан является дуршлаг, Михаил Иосилевич решил, что фото во всех его документах должны быть непременно в этом головном уборе. Начал с водительских прав и, как это не удивительно, в 2019 году Нижегородская Госавтоинспекция не нашла повода отказать Иосилевичу в его требованиях.

«Конечно, права с такой фотографией мне в ГИБДД решились выдать далеко не сразу – сначала долго консультировались, искали поводы отказать. Но в итоге законных оснований для отказа так и не нашлось. Ведь ХраЛММ официально зарегистрирован как религиозная группа, а в законе есть пункт о том, что на права нельзя фотографироваться в головном уборе за исключением тех случаев, когда снимать его запрещает религия. И дуршлаг в пастафарианстве – как раз тот самый случай», - рассказал «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» Михаил Иосилевич.

После этого пастафарианец решил пойти дальше и сфотографироваться в дуршлаге на заграничный паспорт. Оставил заявку на оформление загранпаспорта через «Госуслуги», после чего был приглашен для фотографирования в миграционный отдел. Для фотографии господин Иосилевич надел на голову свой знаменитый дуршлаг. Но в этот раз удача от него отвернулась: в оформлении и выдаче паспорта с таким фото ему отказали. Тогда он обратился в суд, но проиграл это дело.

«В ходе судебного заседания истец не представил доказательств того, что его религиозные убеждения не позволяют показываться перед посторонними лицами без дуршлага. Суд пришел к выводу, что основания для предоставления государственной услуги по оформлению и выдаче документа с вышеуказанным предметом на голове у административных ответчиков отсутствовали», - пояснили свою позицию в Нижегородском областном суде.

Однако сам предприниматель относится к ситуации с юмором. Он назвал прошедшее судебное заседание «шоу» и заявил, что намерен обжаловать решение.

«Впереди увлекательный процесс апелляции», - заявил Михаил Иосилевич.

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