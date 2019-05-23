Нижегородец получил водительские права с фотографией в дуршлаге на голове

Нижегородец Михаил Иосилевич 22 мая получил, пожалуй, самое необычное водительское удостоверение – на фотографии на документе голову мужчины украшает ярко-оранжевый дуршлаг, а по бокам лицо обрамляют две макаронины-спиральки. Столь странный головной убор объясняется тем, что Михаил – последователь пастафарианства и вискарий (не путайте с викарием!) нижегородского Храма летающего макаронного монстра.

Пастафарианство – это пародийная религия, которая была основана в 2005 году американцем Бобби Хендерсоном. Таким образом тот выразил протест против решения департамента образования ввести в школьный курс концепцию «Разумного замысла» как альтернативу эволюционному учению. А 25 марта 2016 года первый в России ХралММ был открыт в Нижнем Новгороде. И Михаил Иосилевич как раз является его основателем.

- Конечно, права с такой фотографией мне в ГИБДД решились выдать далеко не сразу – сначала долго консультировались, искали поводы отказать. Но в итоге законных оснований для отказа так и не нашлось. Ведь ХраЛММ официально зарегистрирован как религиозная группа, а в законе есть пункт о том, что на права нельзя фотографироваться в головном уборе за исключением тех случаев, когда снимать его запрещает религия. И дуршлаг в пастафарианстве – как раз тот самый случай, - рассказал «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» Михаил Иосилевич.