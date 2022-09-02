Площадь Сенную перекроют в Нижнем Новгороде с 3 по 6 сентября. Фото: ЦОДД Нижнего Новгорода

Движение транспорта по площади Сенной будут приостанавливать в Нижнем Новгороде в ночное время с 3 по 6 сентября. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства. В ЦОДД Нижнего Новгорода поделились схемой изменённого движения.

Так, ограничения движения на Сенной будут действовать с 00:00 до 06:00 3, 4, 5, 6 сентября 2022 года. Объехать перекрытую зону можно будет по соседним улицам – по улицам Большой Печёрской, Минина и переулку Школьному.

В департаменте также пояснили, что соответствующие временные меры необходимы, чтобы разобрать обгоревшие при пожаре конструкции дома 54, литер А по Большой Печёрской для капитального ремонта.

Напомним, ранее мы рассказывали, что 3 сентября в Нижнем Новгороде будет перекрыт проезд у Дворца Спорта и площадь Маркина. А до 8 октября в приволжской столице приостановят движение по улице Чехова.