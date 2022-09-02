Улицу Чехова перекроют в Нижнем Новгороде до 8 октября. Фото: ЦОДД Нижнего Новгорода

Движение транспорта по улице Чехова приостановят в Нижнем Новгороде до 8 октября. А именно на участке улицы от дома №6 до дома №8 в связи с ремонтно-восстановительными работами на инженерных сетях. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства. В ЦОДД Нижнего Новгорода поделились схемой изменённого движения.

Так, ограничения будут действовать с 08:00 4 сентября до 23:59 7 октября 2022 года.

– На подъездах к участку будут установлены предупреждающие аншлаги и запрещающие движение дорожные знаки. Объехать закрытый участок дороги можно будет по улицам Маршала Воронова, Бригадной и Чебоксарской, – добавили в департаменте.

Напомним, завтра, 3 сентября, в Нижнем Новгороде перекроют площадь Маркина.