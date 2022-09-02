Площадь Маркина перекроют в Нижнем Новгороде 3 сентября. Фото: ЦОДД Нижнего Новгорода

Движение транспорта по площади Маркина приостановят в Нижнем Новгороде завтра, 3 сентября. А именно на участке площади возле дома №2 – от Нижневолжской набережной до улицы Рождественской. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства. В ЦОДД Нижнего Новгорода поделились схемой изменённого движения.

Так, ограничения будут действовать с 07:00 до 19:00 3 сентября 2022 года. Движение трамваев при этом не изменится.

– На подъездах к участку будут установлены предупреждающие аншлаги и запрещающие движение дорожные знаки. Кроме того, на данном участке запрещена стоянка и парковка транспортных средств. Припаркованные автомобили будут перемещены на охраняемую стоянку, – добавили в департаменте.