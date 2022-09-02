Проезд у Дворца Спорта перекроют в Нижнем Новгороде 3 сентября. Фото: ЦОДД Нижнего Новгорода

Движение транспорта по местному проезду у Дворца Спорта (проспект Гагарина, 29) приостановят в Нижнем Новгороде завтра, 3 сентября, в связи с проведением хоккейного матча между нижегородским "Торпедо" и магнитогорским "Металлургом". Объехать перекрытую зону можно будет по прилегающим улицам, о чём сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства. В ЦОДД Нижнего Новгорода поделились схемой изменённого движения.

Так, ограничения будут действовать с 07:00 до 20:00 3 сентября 2022 года.

Напомним, также 3 сентября в Нижнем Новгороде перекроют площадь Маркина. А до 8 октября в приволжской столице приостановят движение по улице Чехова.