Нижегородская телебашня будет транслировать счёт матча "Торпедо" – "Металлург" 3 сентября

Нижегородская телебашня будет транслировать счёт матча "Торпедо" – "Металлург" с 19:00 до 20:00 завтра, 3 сентября. Специальная подсветка зажжётся на главной высотной доминанте города в рамках всероссийской акции "Хоккей на высоте" в честь 15-го сезона КХЛ. Об этом сообщили в Нижегородском филиале РТРС.

3 сентября нижегородский хоккейный клуб "Торпедо" примет магнитогорский "Металлург" на домашнем льду. Увидеть подсветку на нижегородской телебашне можно будет также с 21:00 до 21:15 (видеооткрытка к юбилею КХЛ) и с 21:15 до 21:30 (итоги "Спорт-батла" – тематический ролик, отображающий победу болельщиков одного из клубов – "хозяев" или "гостей").

В Нижегородском филиале РТРС пояснили, что для хоккейных болельщиков предусмотрены интерактивные возможности. Функцию "Спорт-батл" можно найти в мобильном приложении "Башня света" – она позволит проголосовать за любимый хоккейный клуб в день игры.