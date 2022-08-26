Пострадавшие от пожара леса восстановят в Нижегородской области. Об этом заявил губернатора региона Глеб Никитин в социальной сети, отвечая на вопросы пользователей.

– Есть ли уже планы по посадке саженцев после нанесённого ущерба от стихии? – спросила главу Нижегородской области Марина Ф..

На что Глеб Никитин ответил:

– Я считаю, что это должно быть сделано обязательно. Будем сажать молодой лес в Воротынце, но это работа вдолгую, прежде нужно провести лесопатологическое обследование, подготовить почву после пожара для высадки, составить план посадки. Как только будет возможность — высадим. Ну и обнадёживает исследование Рослесинфорга, согласно которому большинству повреждённых деревьев требуется около двух лет, чтобы восстановиться самостоятельно.

Губернатор также отметил, что региональный Минлесхоз планировал восстановить 12,3 тысячи гектаров леса в течение 2022 года ещё до пожаров этого лета. Более того, на 24 тысячах гектаров проведут агротехнический уход за лесными культурами.

Ранее мы рассказывали, что до 2 сентября этого года в Нижегородской области сохранится высокий уровень пожароопасности. Жителей региона призывают соблюдать все необходимые правила пожарной безопасности.

Кроме того, вчера стало известно, что природные пожары в Нижегородской области удалось локализовать.

– Лесные пожары в Нижегородской области и Марий Эл полностью локализованы. Полностью по периметру пожара, по кольцу создана защитная полоса, – подтвердил зампредседателя правительства РФ, руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко.