Лесные пожары в Нижегородской области полностью локализованы. Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

Лесные пожары в Нижегородской области удалось полностью локализовать. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Сегодня, 25 августа, в посёлке Кузьмияр Воротынского района состоялось выездное совещание по ситуации с лесными пожарами в Нижегородской области и Республике Марий Эл. Перед началом мероприятия его участники облетели лесные пожары на территории двух регионов.

– Лесные пожары в Нижегородской области и Марий Эл полностью локализованы. Полностью по периметру пожара, по кольцу создана защитная полоса, – подтвердил зампредседателя правительства РФ, руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказал в ходе совещания, что на сегодняшний день огонь в Воротынском городском округе локализован на площади 6,5 гектара.

– За прошедшие дни была сделана минерализованная полоса протяжённостью 94 километра и шириной до 9-10 метров. Это огромный объём работы. По сути, в лесу проложено и отожжено около 100 километров новой дороги. Хочу поблагодарить всех, кто в этой титанической работе принимал участие, – сказал Глеб Никитин.

По его словам, он лично видел тех, кто трудился над тушением пожара круглосуточно и даже ночевал возле очагов.