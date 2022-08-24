Лесные пожары в Нижегородской области: последние новости на 24 августа 2022

Площадь лесных пожаров возле Мулинского полигона превысила 200 гектаров. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Одной из главных новостей в Нижегородской области остаются лесные пожары. Эта же тема стала одной из главных на совещании с президентом страны. Вот уже почти полторы недели огонь бушует в Воротынском районе. За это время огнем было пройдено свыше шести тысяч гектаров. Локализовать пожар удалось только сегодня.

- На данный момент сформировано кольцо минерализованных полос длиной окружности 74 км, - рассказал глава региона. - Произведён отжиг от полос. Пожар локализован.

По словам губернатора, угрозы населенным пунктам и лесному массиву за пределами опашки на сегодняшний день нет. Теперь все силы пожарных брошены на ликвидацию пожара. До ближайшего населенного пункта Кузьмияр расстояние составляет более 10 км. Впрочем, несмотря на локализацию пожара, глава региона просит сохранить там существующую группировку сил.

- Несмотря на локализацию пожара и в целом стабилизацию лесопожарной обстановки внутри очага, прошу не снимать группировку сил и средств до окончательной его ликвидации, - обратился Глеб Никитин к президенту.

Не добавляет оптимизма и появление новых очагов лесного пожара, на этот раз уже в Володарском районе.

- Сейчас на землях лесного фонда Нижегородской области больше очагов нет, - отметил Глеб Никитин. – Однако теперь новые очаги обнаружены на землях министерства обороны – в районе Мулинского полигона. Для борьбы с огнем мы уже направили дополнительные средства.

По словам губернатора, сейчас там действует три очага пожаров общей площадью более 200 гектаров.

- На помощь коллегам из Минобороны направлены силы и средства лесной охраны региона и МЧС России – 45 человек, 11 единиц техники, - рассказал Глеб Никитин.

По предварительным данным, ликвидация лесных пожаров обойдется в 100 миллионов рублей. По крайней мере, именно такие цифры были озвучены на прошедшем совещании.

- В 2022 году на тушение лесных пожаров в Нижегородской области предусмотрено 13,8 миллионов рублей, - отметил Глеб Никитин. – По очагу в Воротынском районе, о котором я докладывал, этих средств будет недостаточно. Конкретная сумма будет известна после ликвидации пожара.

По словам губернатора, дополнительные средства потребуются на заключение контрактов с привлечёнными сторонними организациями.

-Это питание, привлечение «Авиалесоохраны» из Иркутска, других коллег из Тюмени и закупка топлива, - сообщил Глеб Никитин. По предварительным расчетам, это около 100 миллионов рублей.

Уже известно, что по итогам совещания на границе Нижегородской области и Республики Марий Эл будет объявлен межрегиональный режим ЧС.