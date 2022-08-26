Высокий уровень пожароопасности сохранится в Нижегородской области до 2 сентября

Высокая (4 класс) и чрезвычайная (5 класс) пожароопасность лесов и торфяников сохранится в Нижегородской области до 2 сентября. Об этом сообщили в ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС".

Вследствие высокого уровня пожароопасности в регионе возрастают риски возникновения новых лесных пожаров. Представители ГУ МЧС России по Нижегородской области призывают население региона быть предельно внимательными в пожароопасный период и соблюдать все необходимые правила пожарной безопасности.

– Соблюдайте запрет на посещение лесов. Не жгите мусор на своих садовых и дачных участках. Не сжигайте мусор вблизи леса и лесных насаждений, – предупредили в ведомстве.

В том числе запрещается разводить костры в лесах, бросать горящие спички или окурки, вытряхивать горячую золу из курительных трубок.

Также нельзя оставлять в лесу пропитанный бензином или иными горючими веществами обтирочный материал. Не следует оставлять стеклянные бутылки и другой мусор на освещённой солнцем лесной поляне.

При обнаружении очагов лесного пожара незамедлительно вызовите пожарных и будьте осторожны.

Напомним, ранее мы рассказывали, что природные пожары в Нижегородской области удалось локализовать.

– Лесные пожары в Нижегородской области и Марий Эл полностью локализованы. Полностью по периметру пожара, по кольцу создана защитная полоса, – подтвердил зампредседателя правительства РФ, руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко.