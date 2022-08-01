7,4% составляет коллективный иммунитет Нижегородской области

Коллективный иммунитет Нижегородской области составляет 7,4%, согласно последним данным от 29 июля. В регионе привились уже свыше 2 миллионов человек, сообщает портал стопкоронавирус.рф.

Напомним, по последним данным на 1 августа, за сутки в Нижегородской области заразились коронавирусом 115 жителей. Общее число переболевших COVID-19 на сегодня составило 426 621.

В то же время 65 нижегородцев побороли болезнь за минувшие сутки. Всего с начала пандемии от коронавируса полностью излечились 413 868 жителей региона.

Общее число жертв вируса в регионе составляет 11 599 человек. За последние сутки ни один нижегородец не скончался от коронавируса.

Известно, что госпитализированы 15 человек.

1 июля 2022 года Роспотребнадзор снял все ковидные ограничения, введённые ранее. Включая масочный режим и запрет на работу общепита в ночное время.

А недавно мы рассказывали, когда в Нижнем Новгороде ожидается новая волна коронавируса. Мелик-Гусейнов рассказал о возможном возвращении масочного режима.