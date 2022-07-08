Проезд у Дворца Спорта перекроют в Нижнем Новгороде 9 июля

Движение транспорта по местному проезду возле Дворца Спорта в Советском районе Нижнего Новгорода (проспект Гагарина, 29) приостановят завтра, 9 июля. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства. В ЦОДД Нижнего Новгорода поделились схемой изменённого движения.

Так, ограничение будет действовать с 00:00 до 21:00 9 июля. Объехать перекрытую зону можно будет по прилегающим улицам.

Напомним, завтра в том числе будет перекрыто движение по улице Короленко в центре Нижнего Новгорода, а также по улице Рождественской до 10 июля.

Кроме того, мы рассказывали, что в Дзержинске Нижегородской области может появиться транспортная карта "Тройка".