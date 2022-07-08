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Общество8 июля 2022 14:38

Карта "Тройка" может появиться в Дзержинске Нижегородской области

Город выбран "пилотной" территорией для внедрения карты
Дарья ЯЗЕВА
Дарья ЯЗЕВА

Транспортная карта "Тройка" может появиться в городе Дзержинске Нижегородской области. Об этом сообщили на странице "Новая маршрутная сеть Нижегородской агломерации" ВКонтакте.

Отмечено, что Дзержинск выбран в качестве "пилотной" территории для внедрения карты "Тройка". Кроме того, она может быть интегрирована с Картой жителя Нижегородской области.

– Нижегородцы смогут пользоваться этой картой не только у себя, но и в Москве, Московской, Тульской, Орловской, Ростовской, Томской, Новосибирской, Ленинградской областях, Кабардино-Балкарии, Карелии, Ингушетии, Хабаровском крае, Пермском крае и в Республике Алтай, – добавили разработчики новой маршрутной сети Нижегородской алгомерации в соцсети.

Напомним, ранее мы подробно рассказывали, как могут измениться маршруты трамваев, троллейбусов и автобусов Нижнего Новгорода к 2025 году в связи с введением новой маршрутной сети.