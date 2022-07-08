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Общество8 июля 2022 12:17

Улицу Рождественскую перекроют в Нижнем Новгороде до 10 июля

Движение трамваев не изменится
Дарья ЯЗЕВА
Дарья ЯЗЕВА
Улицу Рождественскую перекроют в Нижнем Новгороде до 10 июля. Фото: ЦОДД Нижнего Новгорода

Улицу Рождественскую перекроют в Нижнем Новгороде до 10 июля. Фото: ЦОДД Нижнего Новгорода

Движение транспорта по улице Рождественской в Нижнем Новгороде приостановят до 10 июля. Речь идёт об участке улицы Рождественской от площади Маркина до улицы Широкова, а также на участке площади Маркина напротив дома №2. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства. В ЦОДД Нижнего Новгорода поделились схемой изменённого движения.

Так, ограничения будут действовать с 00:01 9 июля до 05:00 10 июля. Отдельно отмечено, что движение трамваев не изменится.

– На подъездах к участку будут установлены предупреждающие аншлаги и запрещающие движение дорожные знаки, – добавили в департаменте. – Кроме того, на данном участке запрещена стоянка и парковка транспортных средств. Припаркованные автомобили будут перемещены на охраняемую стоянку.