Улицу Короленко перекроют в Нижнем Новгороде 9 июля. Фото: ЦОДД Нижнего Новгорода

Движение транспорта по улице Короленко в Нижегородском районе Нижнего Новгорода приостановят завтра, 9 июля. Речь идёт об участке от дома № 16 по улице Короленко до улицы Новой. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства. В ЦОДД Нижнего Новгорода поделились схемой изменённого движения.

Так, ограничение будет действовать с 15:00 до 20:00 9 июля.

– На подъездах к участку будут установлены предупреждающие аншлаги и запрещающие движение дорожные знаки, – добавили в департаменте.

Напомним, ранее мы рассказывали, что в городе также перекроют улицу Рождественскую до 10 июля. Движение трамваев при этом не изменится.