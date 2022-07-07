По факту наезда «Ласточки» на трех человек в Нижнем Новгороде возбуждено уголовное дело

Следователи возбудили уголовное дело после наезда «Ласточки» на трех человек в Нижнем Новгороде. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

В Нижнем Новгороде по факту наезда «Ласточки» на трех человек возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального МСУТ СК России.

- Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК РФ - нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека, - пояснили в управлении.

Трагедия произошла в час дня 7 июля в поселке Новое Доскино – недалеко от оборудованного переезда. В результате пострадали двое взрослых, а находившаяся с ними девочка 2018 года рождения получила травмы, не совместимые с жизнью.

Сейчас на месте происшествия работают следователи, назначается ряд экспертиз. Пострадавшим оказывается необходимая экстренная медицинская помощь – о привлечении дополнительных резервов распорядился министр регионального здравоохранения Давид Мелик-Гусейнов.

Ранее следователи опубликовали фото и видео с места ЧП в Нижнем Новгороде, где «Ласточка» сбила трех человек.