«Ласточка» сбила трех человек в Нижнем Новгороде: погибла четырехлетняя девочка

Тот самый переезд в Новом Доскино, который мог бы сохранить пешеходам жизнь. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

В Нижнем Новгороде скоростной поезд «Ласточка» сбил сразу трех человек: двух взрослых и одного ребенка. К сожалению, четырехлетняя девочка скончалась от полученных травм на месте. Об этом сообщили в пресс-службе Горьковской железной дороги.

- ЧП произошло сегодня в 13:48 рядом с поселком Новое Доскино на окраине города. Двое взрослых и ребенок переходили железнодорожные пути в неустановленном месте и были травмированы скоростным поездом, следовавшим из Нижнего Новгорода в Москву, - рассказали на ГЖД.

По словам министра здравоохранения Нижегородской области Давида Мелик-Гусейнова, на место происшествия выехали две бригады скорой медицинской помощи и одна бригада центра медицины катастроф.

- Дал поручение мобилизовать дополнительны ресурсы - медицинских специалистов для оказания экстренной медицинской помощи, - сообщил министр.

Информации о пострадавших пока крайне мало, их возраст и состояние уточняются.

Что касается «Ласточки», то никто из пассажиров не пострадал, а сам поезд продолжил движение с задержкой в 11 минут.

Сейчас на месте инцидента работают следователи. Они устанавливают все обстоятельства и причины травмирования, готовится к назначению ряд экспертиз.

- Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Происшествие находится на контроле руководителя управления, - рассказал старший помощник руководителя Центрального межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации Дмитрий Захаров.

UPD По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

«Комсомолка» будет следить за ситуацией.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Фото и видео с места ЧП в Нижнем Новгороде, где «Ласточка» сбила трех человек

Следователи опубликовали фотографии и видео с места происшествия в нижегородском поселке Новое Доскино, где сегодня скоростной поезд «Ласточка» сбил трех человек (подробности).

Пострадавшим при наезде «Ласточки» в Новом Доскине оказывают экстренную помощь

Об этом сообщил заместитель губернатора Нижегородской области, министр здравоохранения в регионе Давид Мелик-Гусейнов (подробности).

По факту наезда «Ласточки» на трех человек в Нижнем Новгороде возбуждено уголовное дело

Об этом сообщили в пресс-службе Центрального МСУТ СК России (подробности).