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Происшествия7 июля 2022 12:55

Пострадавшим при наезде "Ласточки" в Новом Доскине оказывают экстренную помощь

На место выехали две бригады скорой помощи и одна бригада центра медицины катастроф
Мария СОРОКИНА

Трое человек попали под скоростной пассажирский поезд «Ласточка» под Нижним Новгородом и получили ранения. Об этом сообщил заместитель губернатора Нижегородской области, министр здравоохранения в регионе Давид Мелик-Гусейнов. По его словам, люди переходили железнодорожные пути в не оборудованном для этого месте.

- По предварительным данным, пострадали три человека, в том числе один ребенок. Из них погиб ребенок (девочка). На место выехали две бригады скорой медицинской помощи и одна бригада центра медицины катастроф, - сказал министр.

Также он добавил, что уже дал поручение мобилизовать дополнительные ресурсы, направить больше медиков для оказания пострадавшим экстренной помощи.

Напомним, инцидент на железной дороге в районе поселка Новое Доскино произошел сегодня, 7 июля в 13:48. Взрослые, сопровождавшие ребенка, получили травмы. Поезд ушел с задержкой на 11 минут.