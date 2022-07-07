Фото и видео с места ЧП в Нижнем Новгороде, где «Ласточка» сбила трех человек

На месте происшествия работают следователи. Фото: Центральное МСУТ СК России

Следователи опубликовали фотографии и видео с места происшествия в нижегородском поселке Новое Доскино, где сегодня скоростной поезд «Ласточка» сбил трех человек.

ЧП произошло около часа дня недалеко от переезда, оборудованного всеми необходимыми средствами безопасности. Однако люди решили миновать пути не по переходу и перед несущимся поездом. В результате произошла трагедия. Пострадали двое взрослых, а находившаяся с ними четырехлетняя девочка погибла.

По словам министра здравоохранения Нижегородской области Давида Мелик-Гусейнова, на место происшествия выехали две бригады скорой медицинской помощи и одна бригада центра медицины катастроф.

Трагедия произошла недалеко от оборудованного переезда. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

- Дал поручение мобилизовать дополнительны ресурсы - медицинских специалистов для оказания экстренной медицинской помощи, - сообщил министр.

По данному факту Центральное МСУТ СК России возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК РФ - нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Сейчас на месте происшествия работают следователи, назначается ряд экспертиз.