Более 90 учреждений культуры Нижегородской области смогут посетить эвакуированные жителей ЛНР и ДНР

93 учреждения культуры Нижегородской области смогут посетить эвакуированные жителей ЛНР и ДНР. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Министерство культуры и департамент развития туризма и народных художественных промыслов Нижегородской области разработали буклет, в котором содержится информация о местных достопримечательностях, а также афиша мероприятий – их более 500.

В буклете есть контакты музеев, театров, библиотек Нижнего Новгорода и области. Кроме того, в каталоге указаны номера телефонов экстренных и социальных служб.

Стоит отметить, что уже сейчас организована система сбора заявок для централизованного посещения учреждений культуры и транспортное обслуживание.

Напомним, что в понедельник, 21 февраля, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин проверил состояние пунктов временного размещения для граждан, прибывающих с Донбасса. Глава региона осмотрел несколько объектов в самом областном центре и в Кстовском районе. По словам Глеба Никитина, в регион приедут около тысячи вынужденных переселенцев, половина из которых - дети.

Ранее сообщалось, что нижегородские депутаты собрали гуманитарную помощь для переселенцев, прибывающих с Донбасса.

С 22 февраля 2022 года принят указ губернатора о введении на территории региона режима повышенной готовности из-за проведения мероприятий по приему и размещению граждан из ДНР и ЛНР. Так, согласно указу, режим повышенной готовности действует для органов управления и сил территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС Нижегородской области.

Эвакуированные из Донбасса школьники уже на этой неделе сядут за парты школ Нижнего Новгорода.

Отметим, что в регион прибыло около 400 детей из ЛНР и ДНР как школьного, так и дошкольного возраста. Сейчас им оформляют все необходимые документы для приема в детские сады, школы и колледжи - образовательные учреждения уже готовы к приему.