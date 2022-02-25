Нижегородская область вводит режим повышенной готовности из-за приезда эвакуированных жителей Донбасса

Нижегородская область вводит режим повышенной готовности из-за приезда вынужденных переселенцев из Донецкой и Луганских народных республик. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

С 22 февраля 2022 года принят указ губернатора о введении на территории региона режима повышенной готовности из-за проведения мероприятий по приему и размещению граждан из ДНР и ЛНР. Так, согласно указу, режим повышенной готовности действует для органов управления и сил территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС Нижегородской области.

Теперь главам муниципалитетов региона необходимо организовать работу пунктов временного проживания для прибывающих.

Стоит отметить, что указ губернатора Нижегородской области №27 «О введении режима повышенной готовности» продолжает действовать - он связан с эпидемиологическими требованиями из-за распространения коронавирусной инфекции.

Напомним, что в понедельник, 21 февраля, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин проверил состояние пунктов временного размещения для граждан, прибывающих с Донбасса. Глава региона осмотрел несколько объектов в самом областном центре и в Кстовском районе. По словам Глеба Никитина, в регион приедут около тысячи вынужденных переселенцев, половина из которых - дети.

Ранее сообщалось, что нижегородские депутаты собрали гуманитарную помощь для переселенцев, прибывающих с Донбасса.