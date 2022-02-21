Около тысячи эвакуированных жителей Донбасса приедут в Нижегородскую область. Фото: Александр КОЦ

Около 1 тысячи эвакуированных жителей Донбасса приедут в Нижегородскую область. Для них уже подготовлены пункты временного размещения, сообщил губернатор региона Глеб Никитин.

Прибывших беженцев будут встречать и подвозить до пунктов временного размещения, для которых будут задействованы объекты социальной инфраструктуры, «соответствующие необходимым требованиям» - гостиницы, санатории и другие подобные учреждения.

- Мы сделали все необходимое для того, чтобы принимать и размещать людей. Прибывшие в регион будут обеспечены горячим питанием и предметами первой, - отметил Глеб Никитин.

Эвакуация мирного населения из ДНР и ЛНР началась вечером 18 февраля и идет круглосуточно, людей вывозят в том числе железнодорожным транспортом. Первой беженцев приняла Ростовская область, затем составы поехали в Воронеж и другие регионы России.

19 февраля Нижегородская область направила гуманитарную помощь жителям Донбасса, прибывшим в Ростовский регион. Два грузовика доставили 40 тонн продуктов питания и предметов первой необходимости. Также в Нижнем Новгороде был открыт счет для сбора средств беженцам с Донбасса.