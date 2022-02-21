Нижегородские депутаты совместно с активом Молодежной палаты собрали гуманитарную помощь для переселенцев с Донбасса

Депутаты городской Думы совместно с Молодежной палатой приняли участие в акции сбора помощи для эвакуированных в Ростовскую область жителей Донецкой и Луганской народных республик. Сегодня по инициативе председателя городской Думы Олега Лавричева группа активистов под руководством председателя Молодежной палаты Артема Чагаева привезла продукты питания в пункт приема гуманитарной помощи, организованный в региональной общественной приемной партии «Единая Россия».

«Никто не может оставаться равнодушным в ситуации, когда мирные граждане, вынужденно покидают свою страну, остаются без пищи и крова. Нижегородская область в числе первых регионов отреагировала на случившееся: созданный по решению губернатора штаб уже отправил первый гуманитарный груз и определил возможные варианты размещения переселенцев. Депутаты городской Думы также не остались в стороне. Товары первой необходимости были переданы сегодня для отправки в Ростовскую область», - отметил председатель городской Думы Олег Лавричев.

Как сообщил координатор региональной общественной приемной партии «Единая Россия» Шамиль Мансуров, пункт приема гуманитарной помощи на улице Рождественской, 38 продолжает работать – с момента его открытия, 19 февраля, различные товары передали уже более 50 жителей города.

«Эвакуированные с Донбасса - это женщины, дети и граждане пожилого возраста, которым нужны средства личной гигиены, продукты питания долгого хранения, базовые медикаменты (болеутоляющие и успокоительные), бытовая химия, постельное белье и средства индивидуальной защиты, что по-прежнему актуально в условиях пандемии», - рассказал Шамиль Мансуров.