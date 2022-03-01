Нижегородские нейрохирурги успешно прооперировали 97-летнего пациента

Нейрохирурги городской клинической больницы №39 в Нижнем Новгороде экстренно прооперировали пожилого мужчину с гематомой левого полушария головного мозга. Об этом сообщает министерство здравоохранения Нижегородской области.

Операцию проводили нижегородские врачи Александр Лавренюк и Сергей Гришин.

- Было выполнено дренирование гематомы. Вмешательство пациент перенёс удовлетворительно, головные боли практически исчезли, восстановилась мышечная сила в конечностях, мужчина самостоятельно стал вставать и перемещаться, полностью восстановились когнитивные функции, - уточнил заведующий 1-м нейрохирургическим отделением ГКБ №39 Александр Лавренюк.

Он также добавил, что по результатам контрольной мультиспиральной компьютерной томографии гематома удалена, а компрессию головного мозга устранили.

Как сообщили в ведомстве, клинический случай осложнялся возрастом пациента и тем, что он имет сопутствующие заболевания. Успешных результатов лечения удалось добиться благодаря тщательной предоперационной подготовке, подбору оптимальных хирургических и анестезиологических средств.

Уже сейчас прооперированный пациент готовится к выписке, а после он продолжит амбулаторное лечение под наблюдением врача поликлиники.

Напомним, что пациента с гигантской опухолью головного мозга успешно прооперировали в Нижнем Новгороде. Размер опухоли был настолько велик, что разрушил основание черепа и распространился в направлении глазницы и левого носового хода. Об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

Медицинское вмешательство заняло почти 9 часов, а операцию проводили в Университетской клиники ПИМУ.

Ранее сообщалось, что нижегородские врачи Специализированной кардиохирургической клинической больницы им. Академика Б.А. Королева успешно провели операцию пациенту с расслоением аорты.

Так, в операции принял участие ведущий специалист по лечению патологии аорты, врач-кардиохирург Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева Минздрава России, доктор медицинских наук Сергей Рычин. По его словам, нижегородские хирурги имеют очень высокий профессиональный уровень.

Также в прошлом году нижегородские нейрохирурги успешно прооперировали пациентку с опухолями головного мозга.

В нейрохирургическое отделение №2 городской клинической больницы №39 Нижнего Новгорода обратилась 56-летняя пациентка. Она жаловалась на постоянные головные боли, головокружение и снижение зрения. Такие симптомы наблюдались у нее с января 2021 года – с того времени они прогрессировали. На МРТ головного мозга обнаружили множественные опухоли - менингиомы.