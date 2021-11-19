Пациента с гигантской опухолью головного мозга успешно прооперировали в Нижнем Новгороде

Бригада врачей нейрохирургов-онкологов успешно прооперировала пациента с гигантской опухолью головного мозга в Нижнем Новгороде. Размер опухоли был настолько велик, что разрушил основание черепа и распространился в направлении глазницы и левого носового хода. Об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

Медицинское вмешательство заняло почти 9 часов, а операцию проводили в Университетской клиники ПИМУ. К спасению пациента привлекались доктор медицинских наук Игорь Медяник и главный внештатный оториноларинголог Минздрава Нижегородской области Роман Ларин.

- Опухоль благополучно удалена, выполнена пластика основания черепа, - рассказал Роман Ларин.

Медик также уточнил, что проводить сложные операции в Нижегородской области стало возможно не только благодаря сотрудничеству нейрохирургов, оториноларингологов и онкологов, но и в связи с современным оснащением операционных.

Так, сосуды головного мозга визуализировали помощью специального УЗИ-датчика, а для удаления опухоли использовали нейронавигационный и эндохирургический комплексы.

Напомним, что ранее нижегородские врачи специализированной кардиохирургической клинической больницы им. Академика Б.А. Королева успешно провели операцию пациенту с расслоением аорты.

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