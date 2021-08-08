Пациента с расслоением аорты успешно прооперировали в Нижнем Новгороде Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области

Нижегородские врачи Специализированной кардиохирургической клинической больницы им. Академика Б.А. Королева успешно провели операцию пациенту с расслоением аорты. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Так, в операции принял участие ведущий специалист по лечению патологии аорты, врач-кардиохирург Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева Минздрава России, доктор медицинских наук Сергей Рычин. По его словам, нижегородские хирурги имеют очень высокий профессиональный уровень.

- Острое расслоение аорты - одно из самых коварных заболеваний сердечно-сосудистой системы, с крайне высокими показателями летальности. Обострение наступает без видимых предпосылок. Пациенты жалуются на резкую жгучую боль за грудиной: от межлопаточного пространства вдоль грудного отдела позвоночника, появляется одышка в состоянии покоя, а также резкая слабость. При отсутствии лечения летальность составляет до 35% в первые сутки. При этом разрыв аорты при ее расслоении сопровождается смертельным исходом в 100% случаев. Единственным способом спасения жизни пациента в данной ситуации является экстренное оперативное вмешательство, - рассказал главный врач Специализированной кардиохирургической больницы им. Б.А. Королева Антон Максимов.

Пациента с расслоением аорты успешно прооперировали в Нижнем Новгороде Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области

Напомним, 54-летнего мужчину сначала госпитализировали с подозрением на острый коронарный синдром в региональный сосудистый центр №2 «НОКБ имени Н.А. Семашко». Там у него выявили острое расслоение аорты и экстренно перевели в «СККБ имени академика Б.А. Королева».

- Пациента привезли к нам через пять часов с момента появления первых симптомов заболевания, а через 35 минут после госпитализации больной уже был в операционной, - поделился Антон Максимов.

Известно, что через четыре часа после начала операции пациента перевели в реанимацию, еще через шесть часов он уже дышал самостоятельно. На третий день из реанимации его перевели в обычную палату. В настоящий момент мужчина находится в кардиохирургическом стационаре и его состояние оценивают как удовлетворительное.

Таким образом, операция протезирования восходящего отдела аорты прошла успешно.