Нижегородские нейрохирурги успешно прооперировали пациентку с опухолями головного мозга. Об этом сообщает министерство здравоохранения Нижегородской области.

В нейрохирургическое отделение №2 городской клинической больницы №39 Нижнего Новгорода обратилась 56-летняя пациентка. Она жаловалась на постоянные головные боли, головокружение и снижение зрения. Такие симптомы наблюдались у нее с января 2021 года – с того времени они прогрессировали. На МРТ головного мозга обнаружили множественные опухоли - менингиомы.

- Пациентке выполнена операция с применением высокотехнологичного нейронавигационного оборудования. Были удалены гигантские опухоли правого полушария головного мозга. Уже на девятый день после операции пациентка была выписана на амбулаторное долечивание в удовлетворительном состоянии - болевой синдром исчез, зрение практически полностью восстановилось, а самое главное, женщина вернулась к привычному образу жизни, - сообщил главный врач больницы Владимир Макаров.

Напомним, борьба с онкологическими заболеваниями - важнейшее направление национального проекта «Здравоохранение». В рамках нацпроекта в реорганизации региона закупается новое высокотехнологичное оборудование, в районах области открываются центры амбулаторной онкологической помощи.